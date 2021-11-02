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Evlenmesine bir hafta kala gittiği düğünde başından vuruldu: 16 gözaltı

İHA

Evlenmesine bir hafta kala gittiği düğünde başından vuruldu: 16 gözaltı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bazı davetlilerin havaya rastgele ateş açtığı düğünde başından vurulan genç kız ağır yaralandı. Olay sonrası 16 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesinin kırsal Molla Hamza Mahallesi'nde meydana geldi. Açık alanda yapılan düğüne katılan bazı davetliler, halay sırasında tabancayla havaya rastgele ateş açtı. Bu sırada ailesiyle birlikte akrabasının düğününe katılan Dilek D. (18) halayı izlerken kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olduğunu belirlediği genç kızı, ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yoğun bakımda tedaviye alınan genç kızın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Dilek D.’nin önümüzdeki hafta sonu evlenmeyi planladığı bildirildi.

Düğünün yapıldığı alanda yüzlerce boş kovan bulundu
Jandarmanın düğün alanında yaptığı incelemede yüzlerce boş kovan buldu. Olayla ilgili gözaltına alınan 16 kişi sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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