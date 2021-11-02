Devrilen araçtaki 6 kişi yaralandı

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Şanlıurfa’da devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa Suruç karayolunun Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında yaşandı. Ahmet Ü.’nün kullandığı 38 RS 938 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yara almazken araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Şanlıurfa’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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