Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 1 av tüfeği, 2 tüfek ile 204 mermi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Adreste arama yapan ekipler, 1 av tüfeği, 2 tüfek ile 204 mermi ele geçirdi. Silah ve mühimmatlara el koyan ekipler, yapılan baskında bulunamayan şüpheli O.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2021-11-02 17:02:10



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