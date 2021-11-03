Havalimanında uçak kazası tatbikatı



Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, GAP Uluslararası Havalimanı'nda UMKE tarafından senaryo gereği düşen uçaktaki yolcuların kurtarılması için tatbikat yapıldı.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personelinin kaza, kırım ve yangınlarına karşı tecrübe kazanması için GAP Uluslararası Havalimanı'nda tatbikat yapıldı. Senaryo gereği düşen ve motor bölümünde yangın çıkan uçağın durumunun kuleye bildirmesi ile ekipler harekete geçti. Ekipler, alevlerin hava ile temasını kestikten sonra tazyikli su ve köpük kullanarak yangını söndürdü. Tatbikat gereği, yangın alanına çağrılan sağlık ve sivil savunma ekipleri, maket uçaktaki yolcuların tahliyesini sağladı. Ekiplerin tecrübe kazanması ve olası durumlara karşı hazır olmasını sağlamak amacıyla yapılan tatbikat, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2021-11-03 12:42:19



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