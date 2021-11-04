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Şanlıurfa'da otel yöneticileri kaliteli hizmet için buluştu İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan: "Tüm işletmeler bir yıl içerisinde turizm belgeli olacak. Almayanlar faaliyetten men edilecek"

İHA

Şanlıurfa'da otel yöneticileri kaliteli hizmet için buluştu İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan: "Tüm işletmeler bir yıl içerisinde turizm belgeli olacak. Almayanlar faaliyetten men edilecek"

Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, otel yöneticileri kaliteli hizmet için buluştu.
Kentte bulunan bir otelde, Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, otel yöneticileri ‘Kaliteli hizmet’ için bir araya geldi. Kentte Göbeklitepe ve bulunan 11 taş tepe ile Balıklıgöl, Harran Kubbeli Evleri, Halfeti, Siverek Takoran Vadisi, Eyyüp Nebi Makamı gibi tarihi ve turistik mekanları ile artan turizm potansiyeli kapsamında konaklamaların yapıldığı otellerde, yöneticiler kaliteli hizmet için buluştu. Toplantıda İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, kaliteli hizmet için kalifiyeli, eğitimli ve turizmci personellerle çalışılması gerektiğini, bunun için önümüzdeki günlerde bir eğitim programının gerçekleştirileceğini söyledi. Aslan, Kültür ve Turizm Bakanlığı organizesinde verilecek eğitimin kentteki otellerde uygulamalı olarak yapılacağını ifade etti.

“Taş Tepeler Şanlıurfa turizmini canlandıracak”
Aslan, konuşmasının devamında, "Göbeklitepe çağdaşı gibi büyük bir alandan bahsediyoruz. Bununla birlikte Karahantepe'nin önümüzdeki yıl içerisinde ziyarete tam olarak açılması ile birlikte doğal olarak turlardaki Urfa'da gezi gün süresi artacak. Bu durum konaklamaya da yansıyacak. Sadece Karahantepe değil, ardından gelecek olan 10 tane daha Taş Tepeler adıyla lense ettiğimiz neolitik dönem alanı var. Urfa'daki sadece Taş Tepeler turunun 3 güne, 4 güne yayılabileceğini unutmayalım. Urfa'nın kendi zenginliği olan müzeleri dahil ettiğimiz zaman, Balıklıgöl'ü dahil ettiğimiz zaman, Halfeti dahil ettiğiniz zaman, Harran’ı dahil ettiğimiz zaman, Eyüp Nebi yol güzergahındaki turizm yolu üzerindeki alanları dahil ettiğimiz zaman, Urfa için 3 günlük, 4 günlük turlar bekliyoruz. Geçen sene pandemi nedeniyle, sezon çoğunlukla kapalıydı. Bu sene kısmi açılmada, 1 Haziran'dan itibaren rahat bir şekilde en azından şartlarımızı görebildik. 'Neler yapabiliriz?' noktasında, Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak, bakanlık ayağı olarak bizler sizlerle istişare edelim istedik. Eylül ayı ile birlikte bir mevzuat değişikliği oldu. Artık tüm işletmeler bir yıl içerisinde turizm belgeli olacak. Almayanlar faaliyetten men edilecek. Bununla ilgili hazırlıkların yapılması gerektiğini belirtmek isteriz. En büyük sıkıntımız nitelikli personel sorunuzdur. Sizlerle konuştuğumuz zaman birçok otelci ile personel niteliğinin arttırılması ile ilgili hem işletme içerisinde eğitimlerinin arttırılması, hem de yeni olarak istihdam edilecek personel sayısının daha da arttırılması ile alakalı talepler olduğunu gördük. Bu anlamda da Kültür ve Turizm Bakanlığımız Turizm Eğitim Dairesi Başkanlığı ile Urfa'da bir proje başlatacağız. Bu anlamda sizlerin desteği bizim için çok çok önemlidir. Sorunu yaşayacak olan sizlersiniz, sizlerin öngörüleriyle birlikte sizlerin yorumları, sizlerin önerileriyle biz bu işi yapacağız” ifadelerini kullandı.

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