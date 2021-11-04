Sınırı geçmeye çalışan terörist yakalandı

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan PYD/PKK mensubu bir terörist yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı. Ekipler, terör örgütü PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarmaya Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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