İş yerini açarken silahlı saldırıda öldü



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da, ayakkabıcılık yapan Celal Atlı (62), iş yerini açarken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Kamberiye Mahallesi´nde meydana geldi. Ayakkabı satıcısı Celal Atlı, iş yerini açarken motosikletle yanına yaklaşan kişi ya da kişilerin tabancalı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Atlı, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Celal Atlı, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Celal Atlı´nın cansız bedeni otopsi için morga konulurken, polis olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-11-06 12:18:08



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