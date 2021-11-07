Göbeklitepe'de sıra gecesi Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe'de Urfa türküleri yankılandı

Tarihin sıfır noktası olarak adlandırılan 12 bin yıllık geçmişe sahip Şanlıurfa’daki Göbeklitepe'de sıra gecesi düzenlendi.

Şanlıurfa’nın tarihini, kültürünü, UNESCO’ya aday müziğini, gastronomisini ve eşsiz güzelliklerini tanıtmak için çeşitli festivaller, tanıtım programları düzenleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Göbeklitepe’yi görmeye gelen yerli ve yabancı misafirlere müzik ziyafeti sundu. 12 bin yıllık geçmişiyle insanlık tarihine ışık tutan Göbeklitepe'yi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler Urfa Ahengi müzik grubunun seslendirdiği türküler eşliğinde eğlendi. Tarihi alanı gezmeye gelen misafirler okunan türkülere eşlik ederek halay çekti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde bulunan Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından Göbeklitepe Amfi alanında düzenlenen sıra gecesine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yurt içi ve yurt dışından Göbeklitepe'yi gezmeye gelen turistler bir yandan tarihe ışık tutan Göbeklitepe’yi gezerek alanı incelerken diğer yandan Urfa türküleri ile doyasıya eğlendi.

Tarihin sıfır noktasında Şanlıurfa'ya özgü türküler eşliğinde güzel bir gün geçirdiklerini ifade eden vatandaşlar Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve sıra gecesi ekibine teşekkür etti.

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