Sürücülerin dikkatsizliği pahalıya mal oldu Tek şerit haline getirilen yolda tersten ilerleyen sürücülere ceza yağdı

Kazalara neden olduğu gerekçesiyle yaklaşık 3 gün önce bir şeridi trafiğe kapatılan ŞanlıurfaSuruç bağlantı yoluna yerleştirilen uyarı levhalarına dikkat etmeden araç kullanan sürücülere ceza yağdı.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı kırsal Aligör Mahallesi çıkışında yer alan ŞanlıurfaSuruç bağlantı yolunun bir şeridi kazaya neden olduğu gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. İlçeden Şanlıurfa karayoluna çıkış şeklinde tek yön haline getirilen yola uyarı levhaları konuldu. İlçeye girişler ise yaklaşık 300 metre ileride bulunan otoban çevre yolu kavşağı üzerinden verildi. Yolun kullanılmaya devam edilmesi üzerine bölgeye giden jandarma trafik ekipleri uygulama yaptı. Jandarmanın uygulamasında uyarı levhalarına dikkat etmeyerek ters yola girdikleri belirlenen araçlar durduruldu.



Dikkatsizlikleri pahalıya mal oldu

Sürücüler, her gün kullandıkları yolun tek yön haline getirildiğini yedikleri cezayla öğrendi. Uyarı levhalarını görmediklerini söyleyen sürücüler kendilerini savundu. Araçları durduran jandarma trafik ekipleri, yolun her iki tarafına da 3 gündür uyarı levhaları konulduğunu belirtti. Sürücülerin itirazı da ceza yemelerine engel olamadı. Ekipler, ters yola girdikleri belirlenen 15 sürücüye ceza kesti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.