Karbel Karaköprüspor-Fethiyespor: 3-0

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA) -

STAT: Faruk Çelik Stadı

HAKEMLER: Furkan Bakan, Kerem Candaş, İsmail Emre

KARBEL KARAKÖPRÜSPOR: Erşen İsa, Fikret, Halil (Dk.86 Emre Karadağ), Barış (Dk.78 Fahri), Emre Aydın (Dk.68 Doğan), Umut, Abdurrahman, Ahmet Mumin (Dk.86 Burak Büyükkaya), Fevzi (Dk.68 Batuhan), Emre Yıldırım

FETHİYESPOR: Ahmet AltınErdinç, Cemal (Dk.46 Burak), Ali Han, Serdar (Dk.78 Berkin), Serhan, Talha (Dk.55 İbrahim), Özgür, Nurettin (Dk.51 Hakan Yakup), Serhat Mutlu, Onur

SARI KARTLAR: Cemal, Serhat (Fethiyespor)

GOLLER: Dk.5 Halil, Dk.40 Umut, Dk.52 (Karbel Karaköprüspor)

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Karbel Karaköprüspor sahasında konuk ettiği Fethiyespor´u 3-0 mağlup etti.

5'inci dakikada Fevzin´in ceza alanına ortasına iyi yükselen Halil, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0.

40´ıncı dakikada ceza sahası dışından Umut'un sert şutu ağlarla buluştu: 2-0.

52´inci dakikada Halil´in pasıyla ceza alanında buluşan Barış, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 3-0

DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2021-11-07 14:20:15



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