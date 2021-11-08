Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Harran'a ziyaret

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Şanlıurfa temasları kapsamında Harran konik kubbeli evleri ile tarihi ören yerlerini gezdi.

Peygamberler şehri Şanlıurfa’ya ziyaret gerçekleştiren Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, temasları kapsamında Harran ilçesini de ziyaret etti. Burada İlçe Kaymakamı Cihat Koç tarafından karşılanan Erbaş ve beraberindekiler, ilk olarak Şeyh Hayati Harrani Cami ve Türbesi’ni ziyaret etti. Erbaş’a vatandaşların ilgisi yoğun olurken vatandaşlar Erbaş ile bol bol fotoğraf çektirdi. Türbe ziyareti sonrasında ikindi namazı kıldıran Erbaş, namaz sonrasında cami cemaatiyle sohbet gerçekleştirdi. Erbaş, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın önemine değindi ve herkesçe mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Birlik ve beraberliğin devamı için de hep birlikte dualar edilirken, Erbaş ve beraberindekilerin bir sonraki durağı konik kubbeli evler oldu. Yazın serin kışın ise sıcak olması özelliğiyle dikkatleri üzerine çeken konik kubbeli evler hakkında bilgi alan Erbaş, daha sonra kazıların devam ettiği Harran Kalesi’ne geçti. Burada da sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi alan Erbaş ve beraberindekilerin bir sonraki durağı dünyanın ilk üniversitesinin kalıntılarının bulunduğu alan oldu. Harran’ın tarihi ve kültürel değerleri karşısında hayranlığını gizleyemeyen Erbaş’a ziyaret anısına Kuranı Kerim hediyesi takdim edildi.

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