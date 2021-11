Araçtan düştüğü fark edilmeyen gence işçiler müdahale etti Seyir halindeki odun yüklü pikaptan düşen genç ağır yaralandı

Şanlıurfa’da ağaç dallarıyla yüklü seyir halindeki pikaptan düşen genci araçtakiler fark etmeyerek yoluna devam etti. Yerde kanlar içerisinde kalan gence ilk müdahaleyi ise vidanjörde görevli belediye işçileri yaptı.

Edinilen bilgiye göre, olay Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşandı. Ali C. (17) isimli genç, anne ve ablasıyla birlikte kışın yakmak için bir yakınlarının Pınarbaşı Sokaktaki evinin bahçesinden ağaç kesti. Ağacın kök kısmını, taşımacılık yapan Mehmet Nuri S.’ye ait 63 UE 949 plakalı pikabın arka kasasına yerleştiren şahıslar, dallarını da üstüne koydu. Ali C. isimli genç dalların üzerine otururken, anne ve ablası ise aracın ön kısmına geçti.

İçerisine ağaç ve dal doldurulan pikap, ailenin yaşadığı Aligör Mahallesine doğru yola çıktı. Seyir halinde olan araçtaki dallardan biri, üzerindeki Ali C. ile birlikte yola düştü. Gencin düştüğünü fark etmeyen sürücü ve ailesi yollarına devam etti. Yerdeki yaralıyı gören diğer sürücüler, yoluna devam eden pikabı durdurup hemen yaralının yardımına koştu.



İlk müdahaleyi işçiler yaptı

Yerde acılar içerisinde kıvranan yaralıya ilk müdahaleyi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğünde çalışan vidanjörde görevli işçiler yaptı. Sağlık ekiplerini arayan işçiler, yaralının kırık bacaklarından birini bezle sararken başının altına iş elbiselerini koydu. Gencin ablası da kardeşinin ayakları yerde durmasın diye dizinin üzerine koyarak bekledi. Yerde acılar içerisinde kıvranan oğlunun başında oturan anne ise gözyaşlarına boğuldu.

Kısa sürede olay yerine giden trafik polisleri, düşen ağaç dallarını kaldırıp yol kenarına götürdü. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri ise yaralıyı ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan gencin her iki ayağı dahil birçok yerinde kırıklar olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

