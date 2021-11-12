Beyazgül öğrencilerle bir araya geldi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki öğrencilerle bir araya geldi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Urfa Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin misafiri oldu. Her fırsatta gençler ve öğrencilerle bir arada olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Başkan Beyazgül, kendi yaşamından ve bilgi birikimine dair deneyimlerini öğrencilerle paylaşarak başarıya ulaşmak için çok çalışmak gerektiğinin altını çizdi.

Beyazgül,” Burada öğrencilerimizi mutlu görmem elbette ki öğretmenlerimizin eseridir. Bizler de Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin mutluluğu için gayret ediyoruz. Bu mutluluğu burada görmekten ziyadesiyle memnun oldum. Belediye Başkanı olmasam en kutsal mesleklerden biri olan öğretmenlik mesleğini yapacağımı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Öğrencilerle gençlerle buluşmak onların geleceğinin şekillenmesinde destek olmak mutluluk vericidir. Tek bir kelime söyleme şansım olsa sizler için o kelime çok çalışmak olacaktır” ifadelerine yer verdi.

Öğrenciler de Başkan Beyazgül’e merak ettikleri konularda sorular yöneltti. Bir öğrencinin Başkan Beyazgül’ü halı saha maçına davet etmesi sonucu salondan alkış sesleri yükseldi.

Söyleşi, soru ve cevap bölümünün ardından fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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