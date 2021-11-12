Belediye başkanı öğrencilere eğitim seti hediye etti

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, gençlik merkezleri ve kitap otağında Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan gençlerle bir araya gelerek eğitim seti hediye etti.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan gençlerle bir araya geldi. Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Dağ ve Meclis Üyesi Hasan Karataş’la birlikte gençlerle bir süre sohbet eden Başkan Kuş, öğrencilere başarılar dileyerek eğitim seti hediye etti. İçerisinde deneme sınavlarının da bulunduğu eğitim setlerini tek tek öğrencilere hediye eden Başkan Kuş, gençlerin her zaman hizmetinde olacaklarını söyledi.

Eyyübiye gençliğine yatırım yapmaya devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Mehmet Kuş, "Sizler bizim geleceğimizsiniz. Ülkenin, ilimizin ve ilçemizin yüz akı olacak gençlerimiz için ne yapsak azdır. Bizler sizler için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. İlçemizin farklı bölgelerinde yeni kitap otağı ve gençlik merkezleri yapım çalışmalarımız devam ediyor. Sizler yeter ki bizlerden isteyin. Sınav süreci boyunca gece gündüz demeden her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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