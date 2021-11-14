Şanlıurfa'da üç otomobil çarpıştı: 6 yaralı

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Şanlıurfa'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.



Kaza, ŞanlıurfaGaziantep karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 3 otomobil zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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