Mehmet Öcalan: Kardeşim Osman'ın ölümü nedeniyle üzüntü yaşıyoruz

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Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)TERÖR örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan´ın, Irak´ın Erbil kentinde fırıncılık yapan kardeşi Osman Öcalan, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şanlıurfa'da yaşayan Mehmet Öcalan, kardeşinin cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini beklediklerini söyledi.

İmralı´da ömür boyu hapis cezasına çarptırılan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan´ın, Irak´ın Erbil kentinde fırıncılık yapan kardeşi Osman Öcalan, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan Şanlıurfa´daki kardeşi Mehmet Öcalan, "Uzun süredir Osman ile görüşmüyorduk. Ölümü nedeniyle üzüntü yaşıyoruz. Kardeşimizin cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini bekliyoruz. Avukatlarımız aracılığıyla ağabeyime durum iletilecek ve ondan gelecek habere göre yol haritası çizeceğiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-11-15 09:38:34



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