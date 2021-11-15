Tarlada çıkan yangında tonlarca mısır kül oldu 65 dönümlük mısır tarlasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kontrol altına alındı

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Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 65 dönümden oluşan hasat edilmiş mısır tarlasında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay Suruç'un Aligör kırsal Mahallesinde yaşandı. ŞanlıurfaGaziantep karayolu kenarında bulunan ve yaklaşık 65 dönümden oluşan hasat edilmiş mısır tarlasında yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek başka tarlalara ve ağaçlara sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınabildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ediyor.

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