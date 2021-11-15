Şanlıurfa’da trafik kazası 5 yaralı

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Şanlıurfa'da iki aracın çarpışması sonucu araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa Suruç yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A, yönetimindeki 61 BJ 372 plakalı otomobille ile M.Ş, idaresindeki 63 FH 265 plakalı otomobil, ŞanlıurfaSuruç kara yolunun Akabe mevkiinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçların içericisinde bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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