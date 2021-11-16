Başkan Kuş, kırsaldaki çalışmaları yerinde inceledi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Yamaçaltı ve Duruca kırsal mahallelerinde bölge sakinleriyle bir araya gelip, hem talepleri dinledi hem de bölgede süren çalışmaları yerinde inceledi.

‘Merkez kırsal ayırımı yapmadan eşit hizmet götüreceğiz’ sözünü yerine getiren Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, kırsal mahallelerde süren çalışmaları yerinde incelemek üzere soluğu kırsalda aldı. Beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Ali Çiftçi ve Meclis Üyesi Ahmet Çoban’la birlikte Yamaçaltı mahallesine geçen Başkan Kuş, burada mahalle muhtarı ve bölge sakinleri tarafından karşılandı. Ekipler tarafından süren stabilize yol çalışmasını ve çok amaçlı salon inşaatını inceleyen Başkan Kuş, daha sonra beraberindekilerle birlikte Duruca mahallesine geçti. Duruca sakinlerinin çok amaçlı salon talebi için düğmeye basan Başkan Kuş, atıl durumdaki eski okul binasının çok amaçlı salona dönüştürülmesi için Milli Eğitim Müdürlüğü ile temasa geçti. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Kuş, talepleri yerine getirmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Yamaçaltı ve Duruca mahalle temasları hakkında açıklama yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş,” Kırsal Mahallelerimizi gezmeye devam ediyoruz. Yamaçaltı mahallemize seçimlerden önce bir sözümüz vardı. köy içi stabilize çalışması konusunda ekiplerimiz çalışmalarını hızlı bir şekilde yürütüyorlar. Ay sonu itibari ile çalışmaları bitireceğiz inşallah. Yine mahallemizin çok amaçlı salon talepleri vardı. Burası nüfus bakımından en büyük kırsal mahallemizden biri. Çok amaçlı salon yapımı da hızlı bir şekilde devam ediyor. Kısa sürede tamamlanıp, vatandaşların hizmetine sunulacak. Yine Duruca mahallemizde de bölge sakinlerimizle bir araya geldik. Bu bölgemizde de stabilize yol ve çok amaçlı salon talebi vardı. Köy içi stabilize yol çalışması tamamlandı. Çok amaçlı salon yapımı için de startımızı verdik. Arkamızda bulunan eski okul olan atıl durumundaki yer için Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşme içerisindeyiz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile istişarelerimiz devam ediyor ve olumlu neticelendireceğiz inşallah. Kısa bir süre içerisinde arkamızdaki bulunan eski okulun yerini çok amaçlı salon olarak Duruca mahallemize kazandıracağız inşallah” diye konuştu.

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