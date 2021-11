Şanlıurfalı şampiyonlar Vali Erin’i ziyaret etti

Şanlıurfalı vücut geliştirme sporcusu dünya ikincisi Abdulsamet Çevik ve İstanbul Maratonunda 36 yıllık rekoru kıran Türkiye şampiyonu Hüseyin Can, Vali Abdullah Erin’i ziyaret ederek madalyalarını takdim ettiler.

Şanlıurfalı genç sporcular elde ettikleri başarılarla tüm şehri gururlandırmaya devam ederken, İspanya’da düzenlenen dünyanın en prestijli şampiyonasında Türkiye’yi temsil eden vücut geliştirme sporcusu Abdulsamet Çevik ve İstanbul Maratonunda 23 yaş altı klasmanında 36 yıllık Türkiye rekoru kıran Hüseyin Can da mutluluklarını tüm Şanlıurfalılarla paylaştılar. Şampiyon sporcuları makamında kabul eden Vali Abdullah Erin, gençlerin sporda olduğu gibi her alanda başarılı olmasını arzu ettiklerini belirterek, şampiyonları tebrik edip, başarılarının devamını diledi. Daha önce vücut geliştirme yarışmalarında Türkiye şampiyonu olan, Harran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2. Sınıf öğrencisi ve Şanlıurfa Gençlik Spor Kulübü sporcusu olan Abdulsamet Çevik (21), İspanya’da düzenlenen ve 65 ülkeden 1800 sporcunun katıldığı Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu (IFBB) Dünya Şampiyonasında kendi kategorisinde dünya şampiyonu olmuştu.

