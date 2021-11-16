Akçakale’de doğalgaz çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa’da 33 milyonluk doğalgaz yatırım projesini hayata geçiren Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, doğalgaz firması yetkilileri ile görüşerek çalışmaların hızlandırılmasını istedi.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, doğalgazın ilçeye ulaştırılması için gayretlerini sürdürüyor. 33 milyon TL’lik doğalgaz projesinde alt yapı çalışmaları kapsamında hat döşeme çalışmaları ilçeye kadar ulaştı. Doğalgaz firması yetkilileri Aksa Doğalgaz İşletme Müdürü Onur Dündar ve Yatırım Şefi Fatih hat döşeme çalışmaları ile ilgili meclis olurunu almak ve çalışmaları değerlendirmek için Yalçınkaya’yı ziyaret etti. Görüşmede, belediyenin çalışmalar için her türlü desteği sağlayacağı belirtilerek çalışmaların hız kazandırılması konusunda anlaşma sağlandı.

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Yalçınkaya, yıldız ilçe oluşturma hedefiyle canla başla çalıştıklarını belirterek, “Önümüzdeki yılbaşından itibaren inşallah 22 trilyonluk bir yatırım ile işe başlayacaklar. Seneye de bu yatırımı 33 trilyona tamamlayacaklar. Hedefimiz firmayla beraber doğalgazın bir an önce Akçakale'ye ulaştırılmasıdır. Yıldız ilçenin doğalgazı, içme suyu, ana yolları olacak. Akçakale'ye hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

İşletme Müdürü Onur Dündar ise 2022 yılının sonunda Akçakale'yi doğalgaz ile buluşturacaklarını söyledi.

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