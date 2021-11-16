Akçakale’de doğalgaz çalışmaları sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akçakale’de doğalgaz çalışmaları sürüyor

İHA

Akçakale’de doğalgaz çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa’da 33 milyonluk doğalgaz yatırım projesini hayata geçiren Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, doğalgaz firması yetkilileri ile görüşerek çalışmaların hızlandırılmasını istedi.
Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, doğalgazın ilçeye ulaştırılması için gayretlerini sürdürüyor. 33 milyon TL’lik doğalgaz projesinde alt yapı çalışmaları kapsamında hat döşeme çalışmaları ilçeye kadar ulaştı. Doğalgaz firması yetkilileri Aksa Doğalgaz İşletme Müdürü Onur Dündar ve Yatırım Şefi Fatih hat döşeme çalışmaları ile ilgili meclis olurunu almak ve çalışmaları değerlendirmek için Yalçınkaya’yı ziyaret etti. Görüşmede, belediyenin çalışmalar için her türlü desteği sağlayacağı belirtilerek çalışmaların hız kazandırılması konusunda anlaşma sağlandı.
Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Yalçınkaya, yıldız ilçe oluşturma hedefiyle canla başla çalıştıklarını belirterek, “Önümüzdeki yılbaşından itibaren inşallah 22 trilyonluk bir yatırım ile işe başlayacaklar. Seneye de bu yatırımı 33 trilyona tamamlayacaklar. Hedefimiz firmayla beraber doğalgazın bir an önce Akçakale'ye ulaştırılmasıdır. Yıldız ilçenin doğalgazı, içme suyu, ana yolları olacak. Akçakale'ye hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
İşletme Müdürü Onur Dündar ise 2022 yılının sonunda Akçakale'yi doğalgaz ile buluşturacaklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfalı şampiyonlar Vali Erin’i ziyaret etti
YEREL HABERLER Şanlıurfalı şampiyonlar Vali Erin’i ziyaret etti
Şanlıurfa’da 6 bin 500 yıllık taş ocağı keşfedildi ‘Uluslararası Taş Kongre’ yürütme kurulu Şanlıurfa’da
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da 6 bin 500 yıllık taş ocağı ...
Riskli ve metruk yapılar yıkımı devam ediyor
YEREL HABERLER Riskli ve metruk yapılar yıkımı devam ediyor
Başkan Kuş, kırsaldaki çalışmaları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Kuş, kırsaldaki çalışmaları yerinde inceledi
Bekçilere mukavemet gösteren kağıt toplayıcılarına gözaltı
YEREL HABERLER Bekçilere mukavemet gösteren kağıt toplayıcılarına ...
Başkan Kuş mahalle sakinleriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Kuş mahalle sakinleriyle bir araya geldi
Viranşehir Belediyespor lideri devirdi
YEREL HABERLER Viranşehir Belediyespor lideri devirdi
Haliliye kırsalında asfalt yol çalışması devam ediyor
YEREL HABERLER Haliliye kırsalında asfalt yol çalışması devam ediyor
Şanlıurfa’da trafik kazası 5 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da trafik kazası 5 yaralı
Tarlada çıkan yangında tonlarca mısır kül oldu 65 dönümlük mısır tarlasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Tarlada çıkan yangında tonlarca mısır kül oldu 65 ...
Şanlıurfa’da 7 yıllık husumet barışla sonlandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da 7 yıllık husumet barışla sonlandı
Mehmet Öcalan: Kardeşim Osman'ın ölümü nedeniyle üzüntü yaşıyoruz
YEREL HABERLER Mehmet Öcalan: Kardeşim Osman'ın ölümü nedeniyle ...
Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil hurdaya döndü: ...
Şanlıurfa'da üç otomobil çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da üç otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Cezaevinden izinli çıkan mahkum evini ateşe verdi
YEREL HABERLER Cezaevinden izinli çıkan mahkum evini ateşe verdi
Şanlıurfa’da 300 gecekondu kamulaştırılarak yıkıldı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da 300 gecekondu kamulaştırılarak yıkıldı
Sınır kapısında 2 bin 440 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Sınır kapısında 2 bin 440 paket kaçak sigara ele ...
Cezaevinden izinli çıktı evini yaktı İzinli mahkum evini ateşe verdi Bina sakini anne ve çocuğunu itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Cezaevinden izinli çıktı evini yaktı İzinli mahkum ...
Haliliye’de hurda ve atık toplayıcıları kayıt altına alındı
YEREL HABERLER Haliliye’de hurda ve atık toplayıcıları kayıt altına ...
Şanlıurfa'da ilkbahar havası
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da ilkbahar havası
Zincirleme kazada çarpışan araçlar mısır tarlasına uçtu Zincirleme kazada yaralanan olmadı
YEREL HABERLER Zincirleme kazada çarpışan araçlar mısır tarlasına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.