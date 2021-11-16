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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa’da son teknoloji asfalt ve beton laboratuvarı

İHA

Şanlıurfa’da son teknoloji asfalt ve beton laboratuvarı

Şanlıurfa'nın merkez ve kırsal mahallelerinde asfalt ve beton yol çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, asfalt ve beton santralinin ardından Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine hitap edecek son teknoloji ağı ile örülü modern asfalt ve beton laboratuvarını kuruyor.
Mevcut durumda saatte 60 ton kapasiteli eski nesil konkasör tesisi modernize edilerek saatte 300 ton kapasiteli yeni nesil kalker taş kırma ve eleme tesisi ile yenilendi. Tamamı elektronik ve otomatik bir ortamda üretim yapan santraller sayesinde büyükşehir belediyesi ihtiyaç duyduğu tüm hizmet alanlarında kendi ürettiği malzemeleri kullanacak. Böylelikle hem tasarruf edilmiş olacak hem de hizmetleri vatandaşın ayağına daha kolay gitmesi sağlanacak. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün kent merkezi ve ilçelerdeki hizmetlerin daha hızlı, kaliteli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla önem verdiği projelerden biri olan modern asfalt ve beton laboratuvarı sayesinde dışarıya bağımlılık tamamen ortadan kalkacak.
Kent Ormanında bulunan bazalt taş, park ve bahçeler dairesi başkanlığınca toplanarak, fen işleri daire başkanlığı asfalt tesisine kurulan bazalt taş kırma ve eleme tesisinde değerlendirilerek asfalt ve beton santralinde kullanılacak. Ormanda çıkarılan bazalt taşları tesislerde çeşitli aşamalardan geçirilerek asfalt ve beton santralinde kullanılıyor. Asfalt, büz boru, bordür, kilitli parke gibi temel altyapı malzemelerine dönüştürülerek hem zamandan hem de ekonomik anlamda tasarruf edilecek. Tesislerdeki çalışmaları yakından takip eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, alanda incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından açıklamada bulunan Beyazgül, Şanlıurfa’nın taşının toprağının altın değerinde olduğunu belirterek, "Bu değerlerden maksimum düzeyde yararlanmak için çalışıyoruz. Asfalt ham maddesi olan bazalt taşları çıkarıp, Şanlıurfa'nın yollarına seriyoruz. Üreterek tasarruf modeli tam olarak böyle işliyor. Şanlıurfa için yol ve altyapı öncelikli ihtiyaçların başında geliyor. Bu ihtiyacı karşılamak için çok çaba sarf ediyoruz. Kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Mevcut 60 ton/saat kapasiteli eski nesil tesisimizi, 300 ton/saat kapasiteli yeni nesil makinelerle güncelledik. Ürettiğimiz, uyguladığımız asfalt ve betonların laboratuvar işlemlerini de artık biz gerçekleştireceğiz. Birbiriyle entegre bu sistemlerle Şanlıurfa hizmette vites yükseltecek" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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