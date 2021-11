Aşılama oranının en düşük olduğu iller arasında başı çeken Şanlıurfa’da, aşıya karşı gösterilen direnç turizme hizmet eden tesislerin işletmecilerini de kaygılandırıyor.

Balıkesir'den gelin olarak geldiği Şanlıurfa'da kente nezih bir işletme kazandıran Münire Maral, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in önderliğinde başlatılan aşı seferberliğine katkı çağrısında bulundu. Maral, başta İl Sağlık Müdürlüğü olmak üzere tüm ilgili kurumların aşılama için teşvik edici uygulamalarına rağmen aşılama oranında istenilen seviyesinin düşük kalmasının sadece manevi değil maddi yaralar da açtığının unutulmaması gerektiğini vurguladı.

En düşük il Şanlıurfa

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 55,4 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’da, işletmeler olarak ciddi kaygılar yaşadıklarını belirten Münire Maral, hava şartları nedeniyle kapalı mekanlarda artık daha fazla zaman geçirileceği ve riskin artacağı dikkate alınarak, aşı olmayanlardan duyarlılık göstereleri gerektiğini söyledi. Geçmişte yaşanan kapanmalar nedeniyle birçok işletmenin iflas ettiğini hatırlatan Münire Maral, “ Her gün 200’ün üzerinde can kaybediyoruz. Aşı olmayanlar sadece kendi hayatlarını değil, başkalarının da hayatlarını tehlikeye atıyor” diye konuştu.

Maske ve mesafe tedbirlerine de uyumun azalmasının kaygılarını daha da artırdığını ifade eden Oduncu Restoran Sahibi Münire Maral, aşı olmamakta direnenlere karşı daha etkin yaptırımlar getirilmesinin tartışıldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

“Hiçbir vatandaşımızın özgürlüğünün kısıtlanmasından yana değiliz. Kapanma günlerinin acısını hep birlikte yaşadık. Bu acılar bir daha yaşanmasın. Ancak, yoğun bakım üniteleri dolduğunda kapanma artık kaçınılmaz hale gelebilir. Daha eski kapanmaların tahribat giderilmeden, yeni bir kapanmanın gündeme gelmesini düşünmek bile istemiyoruz.”

İlk etapta kırmızıdan turuncuya, daha sonra turuncudan maviye geçişi görmek istediklerini belirten Münire Maral, “Yeni tip koronavirüs (Kovid19) ile mücadele kapsamında, Şanlıurfa'da düşük seviyede olan aşılama oranını artırmak amacıyla hepimize görev düşüyor. Lütfen duyarlı olalım” çağrısı yaptı.

Şanlıurfa Valiliği koordinesinde 1724 yaş arası gençlere yönelik başlatılan kampanyaya da dikkati çeken Münire Maral, şöyle devam etti;

“Devletimiz yapılabilecek her şeyi yapıyor. Üstelik Sağlık Bakanlığımızca açıklanan resmi verilere göre, Türkiye’de aktif Kovid19 vakalarının yüzde 83’ünü hiç aşılanmamış veya aşılarını tamamlamayan kişiler oluşturuyor. Virüs nedeniyle hastanede tedavi edilen ve hayatını kaybedenlerin ise yüzde 90’ı da bu kişiler. Buna rağmen bu direnç neden anlamak çok güç. Hepimizin hayali olan Mavi Urfa, kentimize çok yakışacak. Ayrıca, bir an önce de mavi olmaktan başka çaremiz yok."

