Terör örgütü üyeliğinden aranan Suriyeli sanatçı yakalandı

Hem göçmen kuşların hem de gözlemcilerin rotasında

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK/YPG'ye üye olmak suçundan aranan Suriyeli sanatçı Ömer Süleyman, yakalanıp gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'terör örgütü PKK/YPG üyesi olma' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Suriye uyruklu sanatçı Ömer Süleyman'ı Şanlıurfa kent merkezinde düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan Ömer Süleyman, işlemleri için karakola götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-11-17 16:46:28



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