2 kardeşin öldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı

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ŞANLIURFA, (DHA)-ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde Ali (26) ve Abit Kaya (35) kardeşlerin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı kavga ile ilgili cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Viranşehir ilçesi Karakuzu Mahallesi'nde 9 Kasım'da meydana geldi. 2 akraba aile arasında ahır yapma yeri nedeniyle çıkan kavgada Ali ile Abit Kaya kardeşler hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. 6 kişinin tutuklandığı kavga cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülerde tarafların birbirine taşlarla saldırması, jandarma ekiplerinin havaya ateş açması ile yaralıların yerde yatması yer alıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-11-18 15:34:26



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