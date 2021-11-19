Şanlıurfa’daki camilerde yağmur duası okundu Camilerde eller yağmur için semaya açıldı Cuma namazı sonrası yağmur duası okundu

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Kurak geçen mevsim nedeniyle Türkiye’nin tahıl ambarı olarak adlandırılan Şanlıurfa’da cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası okundu.

Türkiye’nin tahıl ambarı olarak adlandırılan Şanlıurfa’da sonbaharda yeteri kadar yağmur yağmaması çiftçileri kara kara düşündürüyor. Bu ay içerisinde ekinlerini toprakla buluşturan çiftçiler, yağmurun yağması için umutla bekliyor. Kasım ayı ortası olmasına rağmen yağmur yağmaması nedeniyle kentteki bütün camilerde yağmur duası okundu. Cuma namazına giden vatandaşlar, namazlarını kıldıktan sonra yağmur yağması için ellerini semaya açarak dua etti.

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