Bir yıl önce aldıkları otomobil 2 kazada 6 kişiye mezar oldu

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yaşayan Cengiz ailesinin yaklaşık bir yıl önce aldığı otomobil, iki farklı kazada toplam 6 kişiye mezar oldu. Parçalara ayrılan otomobil, çekici yardımıyla yediemin otoparkına götürüldü.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yaşayan Cengiz ailesi, 4 Eylül 2020 tarihinde yaklaşık 150 bin lira karşılığında 34 BJS 643 plakalı Skoda marka bir otomobil aldı. Cengiz ailesi otomobili aldıktan 4 gün sonra Gaziantep’in Nizip ilçesinde kaza geçirdi. GaziantepNizip karayolunun Sinan Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazada iddiaya göre hatalı sollama yapan 34 BJS 643 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Abdulrezzak Özerol (48) yönetimindeki 27 N 2498 plakalı Tofaş marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada Tofaş marka aracın arkasında seyir halinde olan 34 ZJ 1264 plakalı sivil polis aracı ile 27 BPE 10 plakalı kamyonet kazaya karışmamak için ani manevra yapıp taklalar atarak yol kenarındaki menfeze savruldu. Kazada Tofaş marka otomobilin sürücüsü Abdulrezzak Özerol ile aynı araçta bulunan Fevzi Başkurt (52) Sıdıka Nur Ekinci (3) ve Rabia Ekinci (1) hayatını kaybetti. Aynı kazadan 9 kişi ise yaralı olarak kurtuldu.



Bir yıl sonra yine kazaya karıştı

Gazintep’te yaşanan ve 4 kişinin öldüğü kazadan yaklaşık bir yıl sonra yine aynı araç kazaya karıştı. Kaza, dün gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yaşandı. Birecik Şanlıurfa karayolunun 5’inci kilometresinde meydana gelen kazada Abdullah Cengiz’in kullandığı 34 BJS 643 plakalı Skoda marka otomobil, bu defa Suphi G.’nin kullandığı 63 ZU 482 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen otomobil ikiye bölünürken daha önce 4 kişinin ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü Abdullah Cengiz ile amcasının oğlu Mehmet Cengiz hayatını kaybetti. Aynı kazada diğer araçta bulunan Suphi G., Tekin G. ve Şahin G. ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden 2 kişi, Birecik ilçesine bağlı Dumlukuyu kırsal Mahallesinde defnedildi.

Bir yıl içerisinde 6 kişinin ölümüne neden olan otomobilden kalan parçalar ise çekici yardımıyla yediemin otoparkına götürüldü.

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