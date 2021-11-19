İnternet kablolarını keserek çalan 2 şahıs tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa’da fiber optik İnternet kablolarını kesip çalan 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın merkez Karaköprü ilçesinde yaşandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, fiber optik İnternet kablolarını kesip çalan A.K. ve M.E.H. isimli şahısları yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.