Eyyübiye’de talepler sahada dinleniyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, saha ziyaretleri kapsamında ilçedeki esnafları tek tek dolaşıp, talepleri birinci ağızdan dinlemeye devam ediyor.

Bir yandan rutin belediyecilik çalışmaları diğer yandan projelerle ilçeye hizmet etmeye devam eden Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, periyodik hale getirdiği saha ziyaretleriyle de talepleri birinci ağızdan dinliyor. Hafta içi merkez, hafta sonu kırsal mahalle gezileriyle esnaf ve vatandaşla bir araya gelen Kuş, kendisine iletilen talepleri, ilgili birimlere aktararak çözümüne yerinde katkı sağlıyor. Son olarak Eyüp Peygamber Caddesinde esnafı ziyaret eden Kuş, esnafın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bölge esnafını tek tek dolaşan ve hayırlı işler temennisinde bulunan Kuş, “İlçemizi esnafımız ve vatandaşlarımızla birlikte yönetmeye devam edeceğiz” dedi.

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