Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA) -STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu

HAKEMLER: Yakup Özhan, Selim Şenöz, Sinan Bilen

ŞANLIURFASPOR: Murat Demir Mustafa Çakır (Dk.43 Kemal Can), Caner (Dk.46 Burak), Vedat (Dk.61 Yasin), Behlül (Dk.76 Özgür can), Muhammed Enes (Dk.61 Mustafa Durak), Erkan, Can, Çağlar, Ferhat, Muhammed Raşit

ISPARTA 32 SPOR: Alp Şamil, Efşan, Kadir, Said Can (Dk.67 Gökdeniz), Ertuğrul, Mustafa Diler (Dk.67 Mahmut Altınkaya), Furkan (Dk.75 Gökdeniz), Arif Birşen, Taner, Mustafa Açar (Dk.75 Seyid)

SARI KARTLAR: Kemal Can, (Şanlıurfaspor) Mustafa Diler, Furkan (Isparta 32 Spor)

GOLLER: Dk.50 Said, Dk.89 Şamil (Isparta 32 Spor)Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Isparta 32 Spor´a 2 0 yenildi.

50'nci dakikada Kadir´in pasıyla kale önünde bulaşan Said, sert vuruşuyla topu ağlara yolladı: 0-1.

89'uncu dakikada ceza alanında kaleciyle baş başa kalan Şamil, güzel vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-2. DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

