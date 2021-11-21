Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi: Ceylanpınar Besk: 73 - Bursa Besk: 46

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Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligin 4’üncü haftasında oynanan karşılaşmada Ceylanpınar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı (Ceylanpınar Besk) kendi sahasında Bursa Bedensel Engelliler Basketbol Takımını (Bursa Besk) 7346 yendi.

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligin 4’üncü haftasında Ceylanpınar Besk, sahasında Bursa Besk’i ağırladı. Karşılaşmanın ilk periyodunda Ceylanpınar Besk rakibine 13 9 üstünlük sağladı. İkinci periyoda da hızlı başlayan Ceylanpınar Besk, ilk yarıyı 24 22 tamamladı. İkici yarıya da sayılarla başlayan Ceylanpınar Besk, üçüncü çeyreği 42 35 tamamladı. Son periyotta rakibine fark atan Ceylanpınar Besk, karşılaşmayı 73 46 üstünlükle tamamladı.

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 20202021 sezonunda oynadığı 4 maçta 3 galibiyet alan Ceylanpınar Besk, 7 puanla 4’üncü sırada yer alıyor.

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