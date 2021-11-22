Haliliye Belediyesinden 4 mahallede kilitli parke çalışması

Haliliye Belediyesi, üst yapı hizmetleri kapsamında 4 mahallede kilitli beton parke döşeme çalışmalarını devam ettiriyor.

Fen İşleri Müdürlüğü, ilçenin yol ağını genişletmek ve mevcut yollarda düzenleme yapmayı sürdürüyor. Bu çerçevede yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, Şair Nabi ve Devteşti Mahallelerinde kilitli beton parke yenileme ve bakım onarım çalışmalarını devam ettiriyor. Çalışmaları hızlı bir şekilde yürüten ekipler, yeni yolları kısa sürede vatandaşların hizmetine sunmayı amaçlıyor.

Sökülen parke taşları yeniden değerlendiriliyor

İlçede yürütülen asfalt çalışmaları nedeniyle sökümünü gerçekleştirdiği kilitli beton parke taşları da, kırsal mahallelerde yeniden değerlendiriyor. Cami bahçelerinde parke taşı döşeme ihtiyacı bulunan Çiçektepesi Mahallesinde, bu parke taşlarının kullanımı gerçekleştiriliyor. Yeşiltepe kırsal Mahallesinde de, kilitli beton parke döşeme çalışmaları ekipler tarafından yürütülüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

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