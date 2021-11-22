Feci kazada yaralanan 5 kişiden 2’si öldü

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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tırın otomobile çarptığı kazada yaralanan 5 kişiden 2’si tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Akçakale Şanlıurfa karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen tır, aynı istikamette seyir halindeki M.T’nin kullandığı 63 NK 639 plakalı otomobile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Harran ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan H.G. ile K.A. doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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