Bozova kütüphaneneye kavuşuyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bozova ilçesindeki okullar bölgesinde temeli atılan ilçe kütüphanesi inşaatında sona yaklaşıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün ilçelerin eğitime yönelik desteklenmesi kapsamında önem verdiği projelerden biri olan, bin 500 metrekare alan üzerinde inşa edilen Bozova İlçe Kütüphanesi büyük oranda tamamlandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, inşa ettiği kütüphaneyle ilçede önemli bir eksikliği gidermiş olacak. Bozova ilçesi okullar bölgesinde yapımı büyük ölçüde tamamlanan kütüphane, gençlere okuma alışkanlığı kazandıracak. İlçede gençlerin daha rahat bir ortamda ders çalışmalarına imkan sağlayacak olan kütüphane en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacak. Çevre düzenleme çalışmalarının ardından Bozova ilçesi ferah, modern ve işlevsel bir kütüphaneye kavuşmuş olacak.

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