Şanlıurfa´da firari şüpheli ile jandarmadan kaçırmaya çalışan 5 kişiye gözaltı

Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´nın Akçakale ilçesinde, 'kasten yaralama' suçundan aranan Hüseyin B. ile kaçmasını sağlamak için jandarmaya direnen 5 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, aranan şüphelilere yönelik çalışmada, hakkında `kasten yaralama´ suçundan aranması bulunan Hüseyin B.´nin, kırsal Nusretiye Mahallesi'nde saklandığı eve operasyon yaptı. Jandarmanın mahalleye geldiğini gören Hüseyin B.'nin yakınları, kaçması için ekiplere karşı koyarak, arbede çıkardı. Jandarma ekipleri de mukavemet gösteren 5 kişi ile birlikte Hüseyin B.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçilmesinin ardından İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL
2021-11-23 13:14:19
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