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Şanlıurfa’da tıbbi ve aromatik bitkiler çalıştayı başladı Bitkilerden elde edilen yağ ve kozmetik ürünleri sergilendi

İHA

Şanlıurfa’da tıbbi ve aromatik bitkiler çalıştayı başladı Bitkilerden elde edilen yağ ve kozmetik ürünleri sergilendi

Şanlıurfa’da üç gün sürecek olan “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Topraktan Şifaya” çalıştayı başladı.
GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (GAPTAEM) ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP BKİ) iş birliğiyle “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Topraktan Şifaya” teması ile 23 25 Kasım 2021 tarihlerinde düzenlenecek olan GAP Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı start aldı. GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Tarımsal Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen çalıştaya, valilik, il ve ilçe belediyeleri, tarım il müdürlüğü ve Harran Üniversitesi yetkilileri katıldı.
Çalıştayda, “GAP Bölgesinde Tıbbi ve Aromatik Bitki Çalışmaları” sunumunun ardından açıklamada bulunan GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Dr. İslim Koşar, “Çalıştaya topraktan şifaya teması ile yola çıktık. GAP bölgesinde tıbbi aromatik bitkiler yetiştiriciliği bunların nihai ürüne dönüşmesi ve pazar olanakları nelerdir, bu konuda hem akademisyenlerimiz hem çiftçilerimiz hem de üst düzeye arkadaşlarımızla istişare etmek için bir aradayız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekleri ile çalıştayı yürütmekteyiz. Biz ilk olarak Şanlıurfa'da bu proje kapsamında bu ürünlerin işlenmesi, için bir tesis kurduk. Bu tesiste, hem uçucu hem de sabit yağlarını çıkarıyoruz. Çıkardığımız ürünlerde de nihai ürüne dönüştürme, yani sabun, kozmetik sektöründe ve kolonya yapımında kullanıyoruz. Bunları uygulamalı ve teorik olarak da çiftçilerimize eğitmenler eşliğinde, üniversite öğrencilerine aktarıyoruz. Burada büyük bir potansiyel var. GAP bölgesinde büyük bir potansiyel var çünkü bitkilerimizin büyük bir çoğunluğu doğada zaten mevcut. Adaçayı, kekik zaten anavatanı safranın burasıdır. Biz zaten bunlar yaygınlaştırmak yetiştiriciliği hakkında çiftçimizi aydınlatmak ve bunları nihai ürüne dönüşmesinde bütün zincirleri birleştirerek daha ileri kademeye onları ulaştırmak hedefindeyiz” ifadelerini kullandı.
GAPTAEM Müdürü Zeyni Aktaş, Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Çakmaklı, Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hançer ve Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya da konuşma yaptı.
Çalıştay diğer kurum ve kuruluş yetkililerinin çeşitli sunumları ile devam ediyor.

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