Öğretmenler Günü'nde şehit öğretmen unutulmadı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğretmenlik yaparken, memleketi Gümüşhane’ye gittiği sırada TunceliPülümür karayolunda PKK terör örgütü tarafından şehit edilen Necmettin Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde unutulmadı.

Necmettin Yılmaz’ın şehit edilişinin 5’inci yılında Türkiye Gençlik Vakfı Siverek temsilciliğinin gönüllü gençleri tarafından şehit öğretmenin okulu ziyaret edilerek, öğrencilerle birlikte Necmettin öğretmen anıldı, şehidin öğrencilerine çeşitli hediyeler verildi.

Öğrencilerle birlikte buruk bir Öğretmenler Günü yaşayan gönüllü gençler, Necmettin öğretmenin resminin bulunduğu masaya öğrencilerle beraber karanfil bıraktı.

Şehitleri unutmamak ve unutturmamak adına Öğretmenler Günü'nde gönüllü gençlerle birlikte ziyaret gerçekleştirdiklerini söyleyen Türkiye Gençlik Vakfı Siverek Temsilcisi Ramazan Lale, şunları kaydetti:

"24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz’ın görev yaptığı okuldayız. Gönüllü gençlerimizle beraber buraya geldik, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında gönüllü gençlerimizle şehit öğretmenimizin öğrencilerini ziyaret ettik. Şehit öğretmenlerini anlattılar, biz de dinledik. Gönüllü gençlerimiz de Necmettin öğretmeni tanıdı. Gençlerimizin Necmettin Yılmaz gibi yetişmelerini tavsiye ettik. Şehit öğretmenlerimizin unutulmaması adına cehaletle mücadele eden eğitimcilerimizi bu uğurda canını feda eden şehit öğretmenlerimizi unutmamak ve unutturmamak adına hüzünlü bir ziyaret gerçekleştirdik. Şehit olan tüm öğretmenlerimiz, gözünüz arkada kalmasın, emanetiniz emanetimizdir. Şehitleri unutmayacağız ve unutturmayacağız.’’

Şehit öğretmenin öğrencilerinden Esma Çeçan ise "Necmettin öğretmenimiz şehit edildiğinde ben birinci sınıf öğrencisiydim. Necmettin öğretmenimizin hiçbir dersini kaçırmazdık, kendisi bizi çok severdi, oyun oynardık, pasta getirip beraber keserdik. Karne gününde evine giderken şehit edildi. Çok üzüldük, onu hiç unutmadık. Mekânı cennet olsun’’ dedi.

Ziyaretin ardından gönüllü gençler, yanlarında getirdikleri malzemeleri öğrencilere hediye ederek derslerinde başarılar diledi.

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