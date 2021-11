Hayali köy okulunda öğretmen olmaktı, hayalini gerçekleştirdi Çok kişi şehirde öğretmen olmak isterken, onun hayali köy okulunda öğretmen olmaktı

En büyük hayali bir köy okulunda öğretmen olmak olan Nergiz Kılıç, atandığı Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı bir köy okulunda bu hayali gerçekleştiriyor.

Gaziantep doğumlu ve 2 çocuk annesi Sınıf Öğretmeni Nergiz Kılıç, lise yıllarından bu yana bir köy okulunda öğretmen olma hayalini Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Kartal kırsal Mahallesinde gerçekleştiriyor.

Sözleşmeli olarak Gaziantep kırsalında öğretmenlik yapan ve 2019 yılında kadroya atanan Nergiz öğretmen, çevresinin tüm ısrar ve uyarılarına rağmen, tercihlerde köy okulunu ön sıralarda yazarak, ilçeye 25 kilometre uzaklıkta bulunan Kartal ilkokulunu atandı.

Atandığı 2 yıl içerisinde eşinin destekleriyle, durmadan çalışan Nergiz öğretmen, içini ve dışını boyadığı okuluna yepyeni bir görünüm kazandırdı. Bununla da yetinmeyen fedakar öğretmen, okul çatısını ve bahçe duvarlarını da onarmayı başardı. Okulunu baştan sona yenileyen örnek öğretmenin şimdi tek bir hayali kaldı, oda bir sınıfına halı ve küçük masalar temin ederek, ev ortamı gibi bir ders ortamı sağlamak.



Hayalim bir köy okulunda öğretmen olmaktı

Hayalinin bir köy okulunda öğretmen olmak olduğunu ve bu hayaline kavuştuğunu söyleyen Nergiz Kılıç, ”Evli ve 2 çocuk annesi olduğunu belirterek, ”Aslında 2 tane değil, benim 32 tane çocuğum var. Öğrencilerimi kesinlikle çocuklarımdan ayırmıyorum. Liseden beri en büyük hayalim bir köy okulunda öğretmen olmaktı. Gerek lisede ve gerekse de üniversitede hep böyle bir köy okulunda öğretmen olma hayaliyle yaşadım ve bu amaç doğrultusunda çalıştım. 2019 yılında atanarak hayalimin ilk adımını attım.



Çevresinin tüm ısrarları onu kararından vazgeçirmedi ve öğretmen Nurten Akkuş’u örnek aldı

Dünyanın en iyi 10 öğretmeni arasında giren Nurten Akkuşu’u kendisine örnek aldığını söyleyen Nergiz Kılıç, çevresinin tüm ısrarlarına rağmen, köy okuluna tercih verdiğini belirtti. Nergiz öğretmen, “Ben dünyanın en iyi 10 öğretmeni arasına giren, değerli öğretmenim Nurten Akkuş’u her zaman örnek almışımdır. Ben de onun gibi bir öğretmen olmak istiyorum. Tercih yapacağım sıralarda çevrem, köy okuluna atanmamam konusunda beni çok uyardı. ‘Köy okulu zordur, evlisin, 2 tane küçük çocuk annesisin, yapamazsın’ dediler ama ben vazgeçmedim, yılmadım ve kesinlikle yapacağım dedim. Çünkü köy okulunda öğretmenlik yapmak benim en büyük hayalimdi. Ondan dolayı dinlemedim çevremi ve tercihimi buraya verdim. Eşim de sağ olsun, bu konuda bana her zaman yardımcı oldu, benim yanımda durdu” dedi.



Okul binasında çok eksik vardı

Atanmasının ardından okula geldiğini ve birçok eksiklikle karşılaştığını, bu eksikliklerin kendisini yıldırmadığını, tam tersine daha da azim kattığını söyleyen Nergiz öğretmen, ”Okula ilk geldiğimde tabii okulun çok eksiklerinin var olduğunu gördüm ama bunlar benim azmimi, heyecanımı kırmadı, ben bu eksiklikleri tamamlayabilirim dedim. Ben de zaten böyle uğraşacak, değişim yapacak bir okulun hayalini kuruyordum. Karşılaştığım manzara karşısında gülümsedim açıkçası. Evet, ben burada bir şeyler yapabilirim dedim. Köy öğrencilerine hizmet etmek, onları eğitmek çok güzel. Çünkü onları kazanmalıyız, onların da şehirdeki çocuklar gibi bir eğitimi olmalı. Ben bunu yapabileceğime inandım ve başardığıma da inanıyorum” diye konuştu.



Zaman kaybetmeden kolları sıvadım

Nergiz Kılıç, ”Açıkçası ben biraz sabırsızım. Geldiğim gibi çalışmaya başladım. Biraz boya temin ederek, kendi imkanlarımla okulumun içini boyadım. Suyumuz ve depomuz yoktu. Yeni bir su deposu ayarladım, bu sayede öğrenciler ellerini ve yüzlerini yıkayabildi. Burada bana her zaman destek çıkan İlçe Milli Eğitim Müdürüme çok teşekkür etmek istiyorum, o da her koşulda bana destek oldu. Su deposundan sonra okulumun çatısını, bahçe duvarlarını ve kenar çitlerini onardık, okulu tekrardan bir inşaat alanına çevirdik. Sonrasında sosyal medya üzerinden, okulları onaran, boyayan bir grup ile iletişime geçtim. Sağ olsun onlar da geldiler, hep birlikte okulumuzu boyadık. Çocuklarla birlikte eğlenerek boyama işini yapıyoruz. Okulumuz rengârenk oldu. Okuluma baktıkça hayallerime yavaş yavaş yaklaştığımı hissediyorum” dedi.



Okul için tek bir hayalim kaldı, sınıfımı halı ve küçük masa sandalye ile donatmak

Okulu sil baştan yenilediklerini, tek bir eksiğin kaldığını belirten Nergiz öğretmen,” Tek bir hayalim kaldı, oda 1’inci ve 2’nci sınıf öğrencilerimin kullandığı büyük bir sınıfım var, onu halı, küçük masa ve sandalyelerle donatarak, sıcak bir ev ortamı gibi bir ders ortamı sağlamak. İnşallah bunu da başarırım” ifadelerini kullandı.

Eşinin her zaman kendisine destekçi olduğunu ve her şartta okula gelip kendisiyle çalıştığını belirten fedakar öğretmen, öğretmenliğin yalnız ders vermek olmadığını, öğrencilerine bir anne ve baba şefkatiyle yaklaştığını sözlerine ekleyerek, “Bulunduğumuz bölge Karacadağ bölgesi. Karacadağ bölgesi, biliyorsunuz soğuk bir coğrafya. Sabah erkenden okuluma gelir, ilk iş olarak çocuklarımın üşümemesi için sobamı yakarım, buna çok dikkat ederim. Çünkü sabahları çok soğuk oluyor. Onların üşümesine dayanamam. Sobamızı yakar ve dersimizi işleriz”



Hiç pişman olmadım

2 yıldır köy okulunda öğretmenlik yaptığını ve hiçbir zaman pişman olamadığını söyleyen Nergiz Kılıç, ”2 yıldır burada öğretmenlik yapıyorum, çok mutluyum, iyi ki buraya atandım diyorum. Hiçbir zaman keşke demedim ve İnşallah bundan sonra daha çok iyikileri biriktirmeye çalışacağım. Bu köy okulunda hayallerimi adım adım yaşıyorum ve çok mutluyum” diye konuştu.

Öğretmeninden çok memnun olduğunu ve çok sevdiğini söyleyen dördüncü sınıf öğrencisi Gülbahar Yediveren, ”Öğretmenimizi çok seviyoruz, geldiğinden bu yana okulumuzda çok güzel şeyler yaptı. Okulumuzu boyadı, bize çok iyi dersler veriyor. Biz onu çok seviyoruz” dedi.

Öğrencilerden Fatma Nur Çelik ise ”Öğretmenimiz okulumuzu boyadı, okulun içini ve dışını boyadı, rengârenk yaptı. Okula her geldiğimizde sobamızı yakıyor, bize çok güzel dersler veriyor, çok iyi davranıyor. Bizim öğretmenimiz çok güzel bir öğretmen, dünyanın en güzel öğretmeni diyebilirim. Biz onu çok seviyoruz” diye konuştu.

