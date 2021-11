Şanlıurfa’da öğretmenler günü kutlandı

Şanlıurfa’da 24 Kasın Öğretmenler Günü il merkezi ve ilçelerde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Şanlıurfa merkezdeki program İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirildi. Programda bir konuşma yapan Vali Abdullah Erin, Türkiye’nin nitelikli ve kaliteli bir eğitim süreciyle tanışmaya ihtiyacı olduğunu söyledi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Kaytan, il protokolü ve öğretmenlerin katıldığı program, şehitlerin manevi huzurunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt’un, günün anlam ve önemine belirten konuşmasının ardından kürsüye gelen Vali Abdullah Erin, başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden öğretmenler ile şehit öğretmenleri saygıyla anarak, görev başındaki öğretmenlere esenlikler diledi.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin idealleri, geleceğe yönelik büyük hayalleri olan bir devlet olduğunu ifade eden Vali Erin, “Türkiye sadece coğrafyasında değil, tüm dünyadaki mazlum milletlere umut olan bir devlettir. Böylesine büyük ideallere sahip olan devletlerin başı beladan kurtulmaz. Bu bela ve sıkıntılarla kararlı bir şekilde mücadele ederek, geleceğimiz olan nesillerin yetiştirilmesinde en iyi modelleri geliştirerek, geleceği inşa ve imar etmemiz gerekiyor.” diyerek, bu konuda en büyük sorumluluk ve fedakârlığın öğretmenlerin olduğunu söyledi.

Ekonomisi ve toplum yapısı güçlü ülkelerin sosyal ve siyasal yapısı incelendiğinde, bu ülkelerin kaliteli bir eğitim sistemi inşa ettiklerinin görüldüğünü kaydeden Vali Erin, köklü tarih, zengin kültür ve büyük bir medeniyet birikimine sahip olan Türkiye’nin nitelikli ve kaliteli bir eğitim süreciyle tanışmaya ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Sadece üretilmiş bilginin dayatıldığı, test çözmeye dayalı bir eğitim sisteminin sakıncalarına değinen Vali Erin, sadece bir meslek sahibi olarak geleceğini teminat altına almak isteyen çocuklar yetiştirmekle büyük devlet ideallerine ulaşma şansının olmadığını dile getirdi.

15 Temmuz darbe girişimi sürecini hatırlatarak, zeki ve çalışkan gençlerin sorgulama yeteneği gelişmediği için bir meczubun peşinden sürüklendiğini anımsatan Vali Erin, eğitimde toplum dinamiklerini bilen, milli manevi değerleri özümsemiş, gelişen ilim ve bilimi yakından takip eden bir gençliğe ihtiyaç olduğunu söyledi.

Bu büyük sorumluluğun öğretmenlerin omuzuna yüklenmiş bir sorumluluk olduğunu kaydeden Vali Erin, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü tebrik etti. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği, emekli öğretmenlere şükran plaketi verilmesi, öğretmen adaylarının yemin töreni, masa tenisi ve voleybol turnuvası ödül töreni, Kazancı Bedih Güzel Sanatlar Lisesi öğrenci korosunun konseri ve öğretmenler günü anısına düzenlenen resim sergisinin ziyaret edilmesiyle sona erdi.

Öğretmenler Günü Ceylanpınar’da coşkuyla kutlandı

Ceylanpınar’da 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen tören ve etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Tören, Ceylanpınar Hükümet Konağı bahçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün çelenginin Atatürk büstünün önüne konulmasıyla başladı. Törene, Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeydan Kurt, Ak Parti İlçe Başkanı Abdulcelil Doğantekin, Gaziler ve ilçede görev yapan öğretmenler katılım gösterdi. Öğretmenler Günü daha sonra, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Konferans Salonunda düzenlenen etkinliklerle devam etti.

Tören, bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün Anlam ve önemine ilişkin konuşmalar ilçede görev yapan en genç öğretmen Ceylan mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk dili ve edebiyat öğretmeni Şüheda Özcan, en kıdemli emekli öğretmen Halef Geçgel ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeydan Kurt tarafından 24 Kasım Öğretmenler Gününe ilişkin konuşmalar gerçekleştirdi. Günün anlam ve önemine yönelik konuşmaların ardından öğretmen ve öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sergilendi.

Teröristlerce şehit edilen öğretmenler ise Öğretmenler gününde anılarak unutulmadı. Öğrenciler tarafından sergilenen şehit öğretmenlerin hayatını anlatan gösteride duydu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Başta Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz olmak üzere teröristlerce şehit edilen Cuma İbiş, Yasemin Tekin, Ali Karaoğlan, Erol Ercan, Aynur Sarı, Neşe Alten, Erol Ercan ve Fatih Tekin’in hayatlarını anlatan şiirleri öğrenci ve öğretmenler tarafından gözyaşları içinde izlendi.

Çeşitli kategoride dereceye giren başarılı Öğretmen ve Öğrencilere ödülleri Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, İlçe Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Tahsin Tarhan, Garnizon Komutanı Vekili Kıdemli Başçavuş Kazım Baş ve İlçe Emniyet Müdürlüğü adına Komser Kadir Tanış tarafından taktim edildi.

Konferans salonundaki etkinlikler aday öğretmenlerin yemin töreni ile son buldu.

Eyyübiye’de Öğretmenler Günü özel etkinliği düzenlendi

Eyyübiye Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, öğretmenlerle bir araya gelip, öğretmenler gününü kutladı.

Eyyübiye Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, öğretmenlerle bir araya gelip, öğretmenler gününü kutladı. Eyyübiye Belediyesi TOKİ Batıkent Kültür Merkezinde düzenlenen programa, Başkan Kuş’un yanı sıra, AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir, Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Başkan Yardımcıları İbrahim Dağ, Ali Çiftçi, Okul müdürleri ile çok sayıda öğretmen katıldı. Salon girişinde karanfillerle karşılanan öğretmenler, sıra gecesi, şiir dinletisi, halk oyunları ekibi ve çeşitli gösterilerden oluşan etkinlikte doyasıya eğlendi. Öğretmenlere çiğ köfte ikramının da yapıldığı etkinlikte Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, duygusal anlar yaşadı. İlkokul öğretmeni Vedat Gömük sürprizi ile karşılaşan Başkan Kuş, eğitim camiasının bir gün değil her gün yanlarından olduklarını söyledi.

Etkinlikte konuşan Başkan Kuş,” geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ışık tutan, ışık saçan, onları milli ve manevi değerlere haiz birer gençlik olarak yetiştiren, evlatlarımıza vatan ve millet sevgisi aşılayan tüm öğretmenlerimizin gününü canı gönülden kutluyorum. Öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın her zaman yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

Eğitim camiasına sunduğu destekten dolayı Başkan Kuş’a teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir ise, “Bu programın düzenlenmesinde emek veren Başkanımıza teşekkür ederim. Desteğini her zaman görüyoruz. Tüm öğretmenlerimizin de gününü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

