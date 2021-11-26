Şanlıurfa'da 8 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da ev ve iş yerlerinde hırsızlık yaptığı iddia edilen 8 şüpheli, güvenlik kameralarından belirlenip yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte son günlerde yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler, olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, düzenledikleri operasyonla, eşkallerini belirledikleri 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Hırsızlık suçundan kaydı bulunan ve ismi açıklanmayan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2021-11-26 13:03:29
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.