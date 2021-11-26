Şanlıurfa'da 8 hırsızlık şüphelisi yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da ev ve iş yerlerinde hırsızlık yaptığı iddia edilen 8 şüpheli, güvenlik kameralarından belirlenip yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte son günlerde yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler, olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, düzenledikleri operasyonla, eşkallerini belirledikleri 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Hırsızlık suçundan kaydı bulunan ve ismi açıklanmayan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-11-26 13:03:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.