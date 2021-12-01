Haliliye'de Emirler mahallesine kilitli beton parke

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün Gümüştaş Kırsal Mahallesinde stabilize çalışmaları, Emirler Mahallesinde ise kilitli beton parke döşeme çalışmaları sürüyor.

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ilçe genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan çalışmalar ile ilçeye yeni yollar kazandırılırken, deforme olan yollarda da yenileme çalışmaları yapılıyor.

Bu kapsamda ekipler Gümüştaş Kırsal Mahallesinde stabilize çalışmalarını sürdürürken, Emirler Mahallesinde ise kilitli beton parke döşeme çalışmalarını yapılan çalışmalardan memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar, “Eskiden bu yollar yoktu. Şimdi tam hizmette bulunulmaktadır” sözleriyle Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a ve ekibine teşekkür etti.

Öte yandan Fen İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çalışmaların program dahilinde ilçe genelinde sürdürüleceği kaydedildi.

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