Şanlıurfa’ya yeni bir bulvar daha kazandırılıyor

Kent genelinde altyapı, üstyapı ve asfalt çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yapılaşmanın yoğunlukta olduğu Seyrantepe Mahallesine yeni bir bulvar kazandırıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı kentteki yeni yerleşim alanlarında alt yapı çalışmaları gerçekleştirerek vatandaşların konforlu ulaşımı için mesaisini sürdürüyor. Kuzeybatı Çevre Yolu ile Seyrantepe Mahallesini birbirine bağlayacak olan 30 metrelik yolda altyapı çalışmalarını tamamlayan ekipler, zemin sağlamlaştırma işlemlerinin tamamlanmasıyla asfalt çalışmalarına başlayacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Kuzeybatı Çevre Yolu ile Seyrantepe Mahallesi arasında geçiş güzergâhı oluşturacak yeni bir bulvar daha Şanlıurfa’ya kazandırılmış olacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve 13 ilçede plan ve program dâhilinde yeni yol açma, yol genişletme alt ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor.

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