Bitkin halde bulunan kurt yavrusu yetkililere teslim edildi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bitkin halde bulunan kurt yavrusu, sağlık bakımları yaptırılmak üzere yetkililere teslim edildi.

Alınan bilgilere göre SiverekBucak Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Hasırlı Mahallesi Eşme sokakta ikamet eden bir vatandaşın arazide bitkin düşmüş bir kurt yavrusu bulduğu ihbarı üzerine, jandarma ilgili kişiye ulaşarak kurt yavrusunu koruma altına aldı. Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ile irtibata geçilerek kurt yavrusu yetkililere teslim edildi.

Kurt yavrusunun sağlık bakımları yaptırıldıktan sonra tekrardan doğaya bırakılacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.