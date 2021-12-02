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Nureddin Nebati´nin bakanlığı Şanlıurfalıları sevindirdi

DHA

Nureddin Nebati´nin bakanlığı Şanlıurfalıları sevindirdi


Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)HAZİNE ve Maliye Bakanlığı görevine Nureddin Nebati'nin getirilmesi memleketi Şanlıurfa'da sevinçle karşılandı.
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Nureddin Nebati'nin, Bakan Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilmesi baba ocağı Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, yakınları başta olmak üzere, vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez Viranşehirli bir kişinin bakan olmasının mutluluğunu ifade eden ilçe halkı, kararın açıklanmasıyla gururlandıklarını söyledi. Lise yıllarına kadar Viranşehir'de yaşayan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin akrabalarının ise halen ilçede çiftçilik yaptığı öğrenildi.
İlçede çalışkanlığı ve dürüstlüğüyle bilinen Nebati´nin, yeni görevini sevinçle karşıladıklarını söyleyen Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, "İlçemizde ilk kez bir kişinin bakan çıkmasından dolayı çok gururlu ve sevinçliyiz. Bakanımız da gerçekten işin ehli bir yapıya sahiptir. Ekonomimizi çok iyi yerlere getireceğine inancımız vardır. Dün geceden bu yana sevinçten yatamadık. Bakanımız liseyi bitirip evlendikten sonra İstanbul´a gitti" diye konuştu.
Şanlıurfa ile Viranşehir´de yaşayanlar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati´nin atanmasının sevincini yaşadıklarını belirterek, Türkiye´ye büyük katkısı olacağına inandıklarını söylediler.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL
2021-12-02 14:10:51

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