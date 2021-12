Engellilere anlamlı hediye

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, 3 Aralık dünya engelliler gününde işitme ve bedensel engelli vatandaşları unutmadı.

Göreve geldiği günden itibaren her zaman vatandaşın yanında olan ve tüm ihtiyaçlarını karşılamak için çaba gösteren Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, 3 aralık dünya engelliler gününde vatandaşlarını unutmadı. Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, 3 aralık dünya engelliler günü nedeniyle makamında işitme engelli Rukiye Aslan’ı ve doğuştan iki ayağı olmayan bedensel engelli Ali Kurt’u ağırladı. Gerçekleşen programda AK Parti Ceylanpınar ilçe Başkanı Abdulcelil Doğantekin’in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Übeyt Kurt ve Ahmet Ergin’de hazır bulundu.

Zor şartlar altında yaşam sürdüren Ceylanpınar’daki engellilere yönelik her zaman çalışma yürüten engelli dostu Başkan Soylu, misafirlerini sürprizlerle karşıladı. Kadın ve erkek eşitliğine vurgu yapan Başkan Soylu, işitme engelli Rukiye Aslan’a tam donanımlı işitme cihazı taktim ederek, doğuştan iki bacağı bulunmayan Ali Kurt’a ise akülü tekerlikle sandalye vererek 3 aralık dünya engelliler gününü tebrik etti.

"Her zaman kardeşlerimizin emrindeyiz"

3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle iki kardeşimizin yanında olduğunu belirten Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, ‘‘Bir kardeşimiz bedensel engelli diğer bacımız ise işitme engelli. İşitme engelli bacımıza bir işitme cihazı, bedensel engelli arkadaşımıza akülü bir sandalye takdimimiz oldu. Bizim hem bayan hem erkek seçmemiz ’den kasıt bütün engellilerin yanında olduğumuzun bir belirtisi ve ifadesidir. Bir bayan, bir erkek, kadın ve erkek eşitliğinin önemini burada vurgulamak istedik. Sağ olsun davet ettik, ilçe başkanımız, başkan yardımcılarımız, teşkilatımız, hepimiz beraber sembolik bir takdimdir bu aslında her zaman biz onların yanındayız. Hepimiz de birer engelli adayız. Yarın ne olacağımızı kimse bilmiyor. Allah onlara yardımcı olsun. Allah mutlaka bir yerden bir uzuv kaybı yaparsa yerini doldurur. Kardeşimizin ayakları yok ama böyle akülü sandalye ile insanların yaşamını kolaylaştıracak imkân sunulmuş. Oda bir ayak vazifesi görüyor. Rabbim onunda yardımcı olsun. Diğer bütün engelli kardeşlerimizin 3 aralık dünya engelliler gününü kutluyoruz. Her zaman el ele kol kola yanlarındayız’’ ifadelerinde bulundu.

Bedensel engelli Ali Kurt yakınları ise Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu’ya bedensel engellileri unutmadığı için teşekkür etti.

İşitme engelli Rukiye Aslan’ın yakınları ise Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu’ya durumu bildirdiklerini, konuya duyarlılık göstererek bugün Rukiye’ye işitme cihazı aldığını ifade ederek kendisine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.