Şanlıurfa'da ihtiyaç sahiplerine odun sobası desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da kış aylarında ihtiyaç sahibi ailelere odun sobası ulaştırarak kurulumunu yapıyor.

“Siz Neredeyseniz Biz Oradayız” diyerek kış mevsiminde ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların kış aylarını sıcak bir ortamda geçirmeleri için soba dağıtımına başladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardım Şube Müdürlüğünce, sosyal inceleme ekipleri tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşların adreslerine soba ulaştırılarak kurulumu da gerçekleştiriliyor.

Her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında yer alan ve sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini vatandaşların hizmetine sunan büyükşehir belediyesi kış ayları boyunca tespit edilen ailelere binlerce soba dağıtımını sürdürecek.

Kış mevsimini sıcak bir ortamda geçirecek olan vatandaşlar soba yardımı nedeniyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve ekibine teşekkür ettiler.

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