Şanlıurfa'da toprağa gömülü uyuşturucu ve silah ele geçirildi

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde düzenlenen operasyonda evin bahçesine gömülü uyuşturucu ve silah ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zeyrek Mahallesi'nde Ş.A.'nın adresine operasyon düzenledi. Narkotik köpek eşliğinde arama yapan ekipler, evin bahçesinde toprağa gömülü 1 kilo metamfetamin, 101 litre metamfetamin yapımında kullanılan sıvı madde, 280 gram esrar, 1 uzun namlulu tüfek, 3 ruhsatsız tabanca, 17 mermi ile 2 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan Ş.A., işlemlerini ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2021-12-03 11:34:03



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