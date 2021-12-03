Marketteki soygun girişimi kamerada; kasiyerin başına silah dayadı

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Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da, soygun için girdiği markette, başına silah dayadığı kasiyerin bağırmasıyla kaçan A.A. (29), güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği belirlenerek yakalandı.

Olay, gece Hayati Harrani Caddesi´ndeki markette meydana geldi. İddiaya göre, markete giren şüpheli, içeride müşteri kalmayınca kadın kasiyerin bulunduğu alana geçti. Kapüşonlu şüpheli, kasiyerin başına tabanca dayayıp, kasayı açmasını istedi. Kasiyerin bağırmasıyla panikleyen şüpheli, marketten kaçtı. Arkasından dışarı çıkan kasiyerin yardım istemesiyle çevredekiler, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip şüphelinin A.A. olduğunu belirledi. Polis ekipleri, A.A.'yı kısa sürede suç aleti tabancayla yakalayıp, gözaltına aldı. A.A.'nın emniyetteki sorgusu sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-12-03 12:00:25



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