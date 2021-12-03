Oyuncak tabancalı soyguncu, gerçek tabancalı kuyumcu tarafından vuruldu (2)

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ÇAY İÇİP, ALTINLARI POŞETE KOYMUŞ

Şanlıurfa´da, oyuncak tabancayla gerçekleştirilen kuyumcu dükkanı soygununun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kuyumcu Muhammet Yıldırım´ın, soygun anında elindeki çayı bırakmadan yudumlayıp daha sonra vitrindeki altınları oyuncak tabancalı Nihat Açıkgöz'e poşetle verdiği anlar yer aldı. Ayrıca altın dolu poşeti alıp, kaçan soyguncuyu tabancayla kovalayan Yıldırım'ın, Açıkgöz´ü bacağından vurarak, polis gelene kadar da başında beklediği görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-12-03 13:38:22



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