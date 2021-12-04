Feci kazada ölü sayısı 4’e yükseldi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde patates ve soğan yüklü kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 4’e yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Suruç Birecik karayolunun Kocaali mevkiinde meydana geldi. Müslüm K. yönetimindeki 34 AG 4195 plakalı patates yüklü kamyonet ile Nevzat Korkmaz idaresindeki 44 HT 681 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Feci kazada sürücü Nevzat ile araçtaki Meryem ve Yakup Korkmaz, olay yerinde hayatını kaybederken Hakkı, Salih, Nehsan ve Müslüm K. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince, Birecik ve Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Hakkı Korkmaz da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği kaza bölgesinde jandarmanın güvenlik önlemleri sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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